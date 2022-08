anime – PIANO FOREST (Piano no Mori) – di Masayuki Kojima

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Piano no Mori – (ピアノの森)

Titolo internazionale: The Perfect World of Kai – The Piano Forest

Genere: film d’animazione – drammatico, musica, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 40 min.

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: dal manga “Piano no Mori” di Makoto Isshiki.

Director: Masayuki Kojima

Series Composition:

Script: Ryuta Hourai

Character design: Shigeru Fujita

Music: Keisuke Shinohara

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Piano Forest

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Kaze (con allegato il cd della colonna sonora)

Sigle:

Ending

“Moonshine Tsukiakari” by Nao Matsushita

TRAMA

Shuhei si trasferisce in una cittadina e in una nuova scuola elementare per stare vicino alla nonna malata. Tra i suoi compagni di classe apprende che, nel mezzo della foresta ai margini del paese, leggenda vuole si trovi un pianoforte abbandonato che però non produce nessun suono. Shuhei, figlio di un famoso pianista e studente di pianoforte, è molto incuriosito dal racconto; soprattutto quando il compagno Kai afferma che lo strumento esiste davvero e lui lo ha suonato.

Tra i due si instaura poi una forte amicizia, che li porterà fino ad affrontare insieme il concorso regionale per giovani pianisti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Claudio Beccari

Doppiatori

Stefano Pozzi – Shuhei Amamiya

Patrizia Mottola – Kai Ichinose

Gabriele Calindri – Sousuke Ajino

OPERE RELATIVE

Manga

– Piano no Mori

Anime

– Il piano nella foresta – serie tv

– Il piano nella foresta 2 – serie tv

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masayuki Kojima presenti sul sito:

RECENSIONI