anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI: LOST GIRLS – di Masashi Koizuka

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin: Lost Girls – (進撃の巨人 LOST GIRLS)

Traduzione letterale: L’attacco dei Goganti ragazze perdute

Titolo internazionale: Attack on Titan OVA Lost Girls

Genere: OAV – combattimenti, azione, horror, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 3 (concluso)

Durata episodio: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama e alla Light Novel spin off Lost Girls.

Director: Masashi Koizuka

Series Composition: Hiroshi Seko

Character design: Kyoji Asano

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Wit Studio, Production I.G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Shingeki no Kyojin: Lost Girls Parte 1 / Parte 2 – Lost in the cruel World

Anno: 2022

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

sigla iniziali

AOTs2 1M by Hiroyuki Sawano

sigla finali

Call Your Name by Hiroyuki Sawano

TRAMA

Poco prima della 57° spedizione d’esplorazione del corpo di Ricerca Annie Leonhart riceve un’importante lettera, e chiede alla sua compagna di stanza Hitch, un favore con la ragazza che accetta; ad una condizione: dovrà cercare Carly Stratmann, la figlia di un ricco mercante nel distretto di Stohess, scomparsa da giorni in circostanze poco chiare e che puzzano di illegalità.

Che centri la misteriosa droga Codeina che di recente è apparsa nella capitale?

Nel momento più triste con Eren disperso e i giganti che circondano il Wall Maria, Mikasa sogna un mondo in cui le cose non sono andate come sembra, ma che non vuol dire che abbia un lieto fine…

Mikasa e Annie, due ragazze forti ma con i loro pensieri, ricordi, Missioni e sogni…

CURIOSITÀ

– In Giappone gli OVA sono stati pubblicati in allegato al 24°,25 e 26 del manga

– L’OVA è tratto dalla Light Novel omonima (adattata poi in 2 volumi Manga)

– L’OVA è composto dalle puntate Lost Girls: Wall Sina, Goodbye: Part 1-2 e Cruel World.

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost Girl

– L’attacco dei giganti. Birth of Rivaille

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– L’attacco dei Giganti 4

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 2

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 3 – sequel (annunciato)

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– L’attacco dei giganti Oad 1 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 2 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 3 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 4 – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

