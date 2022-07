anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI: OAD 2 – di Tetsuro Araki

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Totsuzen no raihōsha: sainamareru seishun no noroi – (突然の来訪者 ~苛まれる青春の呪い~)

Traduzione letterale: Un ospite inaspettato: La maledizione di una giovinezza tormentata

Titolo internazionale: Attack on Titan OAD 2 A Sudden Visitor: The Torturous Curse of Adolescence

Genere: OAD – combattimenti, azione, horror, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 1 (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: al manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama.

Director: Tetsuro Araki

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Kyoji Asano

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Wit Studio, Production I.G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Attack on Titan OAD 2 A Sudden Visitor: The Torturous Curse of Adolescence

Anno di uscita in Italia: 2022

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

sigla iniziali

“Guren no Yumiya” di Linked Horizon

sigla finali

“Utsukushiki Zankoku na Sekai” di Yōko Hikasa

TRAMA

Dopo tanto tempo finalmente le reclute dei soldati fanno ritorno nel distretto di Trost per un’esercitazione, fra cui anche Jean, che però non ha intenzione di tornare a casa da sua madre ma bensì di utilizzare l’occasione per guadagnare punti. Ciò lo fa discutere con Connie e Sasha, sotto agli occhi del Comandante Pixys, che non intendendo far si che l’esercitazione venga usata per scopi cosi bassi; propone una sfida singolare, i due dovranno cucinare il loro piatto migliore la sera stessa!

Per Jean e Sasha è l’inizio di una sfida fra caccia e fornelli…. Chi preparerà la cena migliore?

CURIOSITÀ

– In Giappone l’episodio è stato pubblicato il il 3 Aprile 2014 incluso con il volume 13 del Manga.

– Essendo ambientato per gran parte nel passato non è facile inserirlo nella serie, ma stando ai riferimenti ai suoi primi giorni da membro del corpo di ricerca di Jean è probabile sia ambientato dopo il Terzo Episodio della prima serie dell’anime.

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost Girl

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– L’attacco dei Giganti 4

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 2

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 3 – sequel (annunciato)

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

– L’attacco dei giganti Oad 1 – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

