anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI: OAD 4 (Birth of Rivaille) – di Tetsuro Araki

SCHEDA

Titolo originale: Kui naki sentaku: zenpen – Kui naki sentaku: kōhen – (悔いなき選択 ~前編~— 悔いなき選択 ~後編~)

Traduzione letterale: Una scelta senza rimpianti Inizio / Finale

Titolo internazionale: A Choice with No Regrets: Part One /Two – Shingeki no Kyojin: Birth of Levi – Attack on Titan: No Regrets

Genere: OAD – combattimenti, azione, horror, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 2 (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: dalla Light Novel (e poi Manga) “L’attacco dei giganti. Birth of Rivaille” di Hikaru Suruga, Hajime Isayama, Gun Snarka. A sua volta tratto dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama.

Director: Tetsuro Araki

Episode Director: Masashi Koizuka, Shintaro Itoga

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Kyoji Asano

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Wit Studio, Production I.G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Una scelta senza rimpianti – Parte 1 / Parte 2

Anno di uscita in Italia: 2022

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

sigla iniziali

“Die Flügel der Freiheit” di Linked Horizon

sigla finali

“Great escape” di Cinema Staff

TRAMA

Le catacombe sono un mondo sotterraneo, sotto la capitale, in cui vivono le persone abbiette della società, purtroppo in condizioni fisiche e di salute disagiate.

Levi, Church e Isabel fanno parte di una banda che fa furti utilizzando un meccanismo di movimento tridimensionale, e scappando da mercanti ed a volte dagli stessi soldati.

Un giorno il trio viene ricercato da un importante uomo di superficie che gli affida, con il ricatto, un importante compito: uccidere il leader dell’Armata Ricognitiva Erwin Smith e recuperare degli importanti documenti.

Nel passato dell’attacco dei Giganti per scoprire la nascita di una leggenda…

CURIOSITÀ

– In Giappone gli OVA sono stati stati pubblicati in allegato ai volume 14 e 15 del Manga.

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost Girl

– L’attacco dei giganti. Birth of Rivaille

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– L’attacco dei Giganti 4

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 2

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 3 – sequel (annunciato)

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

– L’attacco dei giganti Oad 1 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 2 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 3 – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

