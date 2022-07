anime – UNCLE FROM ANOTHER WORLD (Isekai Ojisan) – di Shigeki Kawai

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Isekai Ojisan – (異世界おじさん)

Traduzione letterale: Zio da un altro mondo

Titolo internazionale: Uncle from Another World

Genere: serie tv – commedia, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:00 (JST)

Tratto: manga di Hotondoshindeiru.

Director: Shigeki Kawai

Series Composition: Kenta Ihara

Script: Kenta Ihara

Character design: Kazuhiro Ota

Studios: AtelierPontdarc

Titolo in Italia: Uncle from Another World

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“story” by Mayu Maeshima

Ending

“Ichibanboshi Sonority” by Yuka Iguchi

TRAMA

Lo zio di Takafumi è stato investito da un camion nel 2000, e ha trascorso 17 anni in coma. Al risveglio, viene accolto dal nipote a casa sua, che cerca anche di aiutarlo ad abituarsi a tutte le novità tecnologiche e ai cambiamenti della società.

Piccolo problema… lo zio dice a Takumi che ha trascorso quei 17 anni nel mondo fantasy di Granbahamal come guerriero, e ha conservato dei poteri magici anche ora! Che guai potrebbe combinare?

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Jun Fukuyama – Takafumi

Takehito Koyasu – Ojisan (“Uncle”)

Mikako Komatsu – Fujimiya

Aki Toyosaki – Alicia

Aoi Yūki – Mabel

Haruka Tomatsu – Elf

Hisako Kanemoto – Sawae

Kenichi Suzumura – Edger

Nobuhiko Okamoto – Raiga

