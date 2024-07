anime – TWILIGHT OUT FOCUS – di Toshinori Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tasogare Outfocus – (黄昏アウトフォーカス)

Titolo internazionale: Twilight Out of Focus

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, cinema

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: giovedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga “Twilight Out of Focus”

Director: Toshinori Watanabe

Series Composition: Yoshimi Narita

Character design: Yōko Kikuchi

Music: Kaori Nakano, Satoshi Hōno

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: Twilight Out of Focus

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening:

“Crank Up” by Ikusaburo Yamazaki

Ending:

“Unchain×Unchain” by Amber’s

TRAMA

Gli studenti delle superiori Tsuchiya Mao e Otomo Hisashi hanno stabilito diverse regole per il loro secondo anno come coinquilini. La più importante è che Mao non rivelerà mai l’omosessualità nascosta del compagno di stanza; e che Hisashi non considererà mai Mao come una prospettiva romantica.

Ma le cose si complicano quando il capo del cineforum di Mao gli chiede di reclutare Hisashi come protagonista nel loro film studentesco, di genere “boy’s love”.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Yoshitsugu Matsuoka – Mao Tsuchiya

Yūma Uchida – Hisashi Ōtomo

OPERE RELATIVE

Manga

– Twilight Out of Focus

