anime – TOKYO GHOUL:RE – di Toshinori Watanabe

SCHEDA

Titolo originale: Toukyou Kushu:Re – (東京喰種トーキョーグール:re)

Titolo internazionale: Tokyo Ghoul:Re

Genere: drammatico, azione, horror, sentimentale, splatter, soprannaturale, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018

Rete tv giapponese: Tokyo MX, TVA, TVQ, TVO, AT-X, BS Dlife

Tratto: 3° serie tv della saga di Tokyo Ghoul, tratto dal manga “Tokyo Ghoul:Re” di Sui Ishida

Director: Toshinori Watanabe

Series composition: Chūji Mikasano

Character design: Kazuhiro Miwa

Music: Yutaka Yamada

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul:Re

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione in tv online: Amazon Prime Video, Netflix, VVVVID (doppiata in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle

Opening

“asphyxia” by Cöshu Nie

Ending

“Half” by Ziyoou-vachi

TRAMA

Sequel di “Tokyo Ghoul Root A”. Trama priva di spoiler sul finale dell’opera precedente..

Ken Kaneki non c’è… Adesso c’è solo Haise Sasaki, il primo investigatore a capo dei Quinx, una squadra di giovani investigatori umani con poteri da Ghoul.

DOPPIATORI

DOPPIATORI ITALIANI – PERSONAGGI

Manuel Meli – Haise Sasaki

Annalisa Usai – Saiko Yonebayashi

Dimitri Winter – Kuki Urie

Elena Perino – Akira Mado

Fabrizio Valezano – Juuzou Suzuya

Federico Di Pofi – Shuu Tsukiyama

Luca Mannocci – Ayato Kirishima

Mattea Serpelloni – Tooru Mutsuki

Stefano Broccoletti – Ginshi Shirazu

Alessandro Campaiola Ward – Owl

Emiliano Reggente – Nishiki Nishio

Francesca Rinaldi – Sen Takatsuki

Gabriele Lopez – Uta

Ivan Andreani – Naki

Lucrezia Marricchi – Roma Hoito

Ludovica Bebi – Touka Kirishima

Mattea Serpelloni – Matsumae

Roberto Certomà – Renji Yomo

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Ghoul – opera capostipite

– Tokyo Ghoul:Re

– Tokyo Ghoul Jack – spinoff

Anime

– Tokyo Ghoul – 1° serie tv

– Tokyo Ghoul Root A – 2° serie tv – prequel

– Tokyo Ghoul:Re 2 – 4° serie tv – sequel

– Tokyo Ghoul: Jack – oav

– Tokyo Ghoul: Pinto – oav

Live action

– Tokyo Ghoul – film cinematografico

– Tokyo Ghoul S – film cinematografico

Light Novel

– Tokyo Ghoul Novel 001 – Days – Hibi

– Tokyo Ghoul Novel 002 – Void – Kuhaku

– Tokyo Ghoul Novel 003 – Past – Sekijitsu

– Tokyo Ghoul:re Novel – Quest

Videogames

– TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

