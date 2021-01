film – TOKYO GHOUL S – di Takuya Kawasaki, Kentaro Hagiwara, Kazuhiko Hiramaki

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

A cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Ghoul S – (東京喰種 トーキョーグール S)

Titolo internazionale: Tokyo Ghoul S

Genere: film live action – drammatico, azione, horror, sentimentale, splatter, soprannaturale, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone

Durata: 101 minuti

Anno di uscita: 2019

Tratto: dal manga “Tokyo Ghoul” di Sui Ishida

Director: Takuya Kawasaki, Kentaro Hagiwara, Kazuhiko Hiramaki

Music: Tomomi Oda, Naruyoshi Kikuchi

Production: Geek Sight

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul S

Anno di pubblicazione in Italia: 22020

Censura: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato)

Edizione italiana: Dynit, edito in dvd e bluray

Trailer (inglese)



TRAMA

Sequel dell’adattamento live action di Tokyo Ghoul.

Arriva in città il ghoul “Gourmet”, che esordisce con l’assassinio di una modella. Il suo prossimo obiettivo? Ken Kaneki.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Masataka Kubota – Ken Kaneki

Maika Yamamoto – Touka Kirishima

Shota Matsuda – Shuu Tsukiyama

Nobuyuki Suzuki – Kōtarō Amon

Kai Ogasawara – Hideyoshi “Hide” Nagachika

Shunya Shiraishi – Nishiki Nishio

Mai Kiryū – Kimi Nishino

Hiyori Sakurada – Hinami Fueguchi

Kunio Murai – Yoshimura

Minosuke Bandō – Uta

Shuntarō Yanagi – Renji Yomo

Nana Mori – Yoriko Kosaka

Jiyoung – Itori

Maggy – Margaret

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Ghoul – opera capostipite

– Tokyo Ghoul:Re

Anime

– Tokyo Ghoul – 1° serie tv

– Tokyo Ghoul Root A – 2° serie tv

– Tokyo Ghoul:ren – 3° serie tv

– Tokyo Ghoul: Jack – oav

– Tokyo Ghoul: Pinto – oav

Live action

– Tokyo Ghoul – film cinematografico – prequel

Light Novel

– Tokyo Ghoul

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tokyo Ghoul” presente sul sito:

RECENSIONI