film – LUPIN III: LA STRATEGIA PSICOCINETICA – di Takashi Tsuboshima

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Nenriki chin sakusen (ルパン三世 念力珍作戦)

Titolo internazionale: Lupin III: Strange Psychokinetic Strategy

Genere: film cinematografico – azione, avventura, mistero, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 82 minuti

Anno di uscita: 1974

Tratto: dal manga e serie tv “Lupin III” di cui di fatto è un prequel

Director: Takashi Tsuboshima

Series composition: Hiroshi Nagano

Music: Amasaru Sato

Production: International Television Films e TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La strategia psicocinetica / Lupin III – La strana strategia psicocinetica

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione in tv: su Man-Ga (Sky) nel 2011

Trasmissione in tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: distribuito in Dvd da Yamato Video

Sigle:

Sigla di chiusura

– “Koi no Chance” (恋のチャンス) by Poppies

TRAMA

Lupin III è un giovane ladro erede della celebre dinastia dei Lupin, sempre alla ricerca di nuove sfide; mentre stava rubando un auto nota una bellissima ragazza appena arrestata dalla polizia e decide di liberarla, venendo tuttavia successivamente ingannato e arrestato dall’ispettore Zenigata.

Jigen Daisuke è un abilissimo pistolero che sta cercando Lupin per riportare in alto la dinastia dei Lupin, e il nostro eroe dopo un iniziale tentennamento decide di accettare.

Ma i suoi furti attirano le attenzioni di diversi boss della Malavita fra cui la famiglia Maccheroni che vuole uccidere il ladro per avere la strada spianata per la conquista del mondo.

Un avventura elettrica ambientata negli anni ’70!

CURIOSITÀ ‘

– E il primo Live Action su Lupin III

– Il film è creato come prequel della serie tv e per questo è assente il personaggio di Goemon che appare nel 5° episodio della 1 serie.

– Jigen è interpretato da Kunie Tanaka , celebre attore il cui aspetto e sguardo ha ispirato l’aspetto dell’ammiraglio Kizaru, personaggio del manga ed anime “One Piece”.

– Nel film indossa una giacca Bianca.

CAST E DOPPIATORI

Attori

Yūki Meguro – Arsenio Lupin III

Kunie Tanaka – Daisuke Jigen

Eiko Ezaki – Fujiko Mine

Maria Anzai – Ragazza misteriosa

Shirō Itō – Koichi Zenigata

Kiyoshi Maekawa – Marutakadai

Emi – Giovane moglie

Poppies – Dragon Sisters

Akira Hitomi – Detective Ooka

Takashi Ezaki – Detective Toyama

Rin’ichi Yamamoto – Genkurobei

Arihiro Fujimura – Questore

E. H. Eric – Sir Mackinpot

Hideyo Amamoto – Assassino all’orfanotrofio

Rena Natsuki – Yamako Asama

Fujio Tokita – Vagabondo

Akira Ōizumi – Ichiro Rokunawa

Doppiatori italiani

Stefano Onofri – Arsenio Lupin III

Sandro Pellegrini – Daisuke Jigen

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Rodolfo Bianchi – Koichi Zenigata

Luca Dal Fabbro – Detective Ooka

Luigi Ferraro – Detective Toyama

Roberto Stocchi – Questore

Franco Mannella – Sir Mackinpot

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

