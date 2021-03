anime – LUPIN III: THE FIRST – di Takashi Yamazaki

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Rupan Sansei THE FIRST – (ル パ ン 三世 THE FIRST )

Titolo internazionale: Lupin III: The First – Lupin the 3rd: The First

Genere: film d’animazione – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 93 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: 10° film ispirato dal manga “Lupin III” di Monkey Punch.

Director: Takashi Yamazaki

Series Composition: Takashi Yamazaki

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III The First

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: in Dvd e Bluray grazie ad Anime Factory

TRAMA

Lupin stavolta ha deciso di rubare il diario di Bresson, un leggendario libro che sembra indicare la posizione di un fantastico tesoro e obiettivo anni prima di suo nonno, Lupin I, che però fallì nell’impresa.

Anche Lupin però fallisce nel suo tentativo venendo disturbato da Zenigata e la misteriosa ricercatrice, Letitia, che sembra legata al libro per motivi storici e personali.

Ma il nostro eroe e la ragazza non sono gli unici alla ricerca del tesoro; infatti anche il perfido Lambert e Geralt, nonno della ragazza, sono interessati al tesoro per far rinascere un pericoloso impero…

E’ l’inizio di una nuova fantastica avventura!

CURIOSITÀ

– 10° film dedicato a Lupin III

– In questo film Lupin indossa la Giacca rossa.

– Il film è il primo di Lupin III in computer grafica.

– In Italia il film doveva uscire dalle sale il 27 Febbraio 2020, ma è stato rinviata, per poi uscire direttamente su Amazon Prime Video e Home video a causa della pandemia di Covid-19.

– Nei titoli di coda c’è una dedica per Monkey Punch, il creatore dei personaggi originali di Lupin III, scomparso prima dell’uscita del film.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Kan’ichi Kurita – Lupin III

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa XIII

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Kōichi Yamadera – Koichi Zenigata

Kôtarô Yoshida – Lambert

Tatsuya Fujiwara – Geralt

Suzu Hirose – Laetitia

Doppiatori italiani

Stefano Onofri – Lupin III

Alessandro Maria D’Errico – Daisuke Jigen

Antonio Palumbo – Goemon Ishikawa XIII

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Rodolfo Bianchi – Koichi Zenigata

Franco Zucca – Lambert

Lorenzo Scattorin – Geralt

Joy Saltarelli – Laetitia

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

