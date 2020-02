anime – LUPIN III: L’ULTIMO COLPO (Lupin III: The Last Job) – di Tetsuro Amino

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin sansei: the Last Job – (ルパン三世 the Last Job)

Traduzione letterale: Lupin III l’ultimo colpo

Titolo internazionale: Lupin III: The Last Job

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 93 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: 21° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Tetsuro Amino

Character design: Satoshi Hirayama

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III l’ultimo colpo

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione in tv: Italia 2 (mediaset)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video edito da Yamato Video

TRAMA

Lupin stavolta è alla ricerca di una leggendaria statua del Buddha, il cui segreto è collegato ad una leggenda che vede un antica arma costruita nel XVI secolo, e connessa al leggendario Clan Ninja dei Fuma.

Sulle sue strade però non c’è solo il nostro eroe e la sua banda, ma anche Morgana capo di una banda di ninja che non ha scrupoli nell’uccidere chi gli si ostacola. Come il povero ispettore Zenigata, ucciso mentre inseguiva il suo nemico e rivale a Roma!

Lupin deciderà di vendicare Zazà con un ultimo lavoro, rubando a Morgana la leggendaria statua per scoprirne il segreto, ma non sarà facile… verrà anche inseguito dalla misteriosa poliziotta ninja Asuka, e il suo addestrato cane ninja.

In un avventura fra Italia, Germania e Giappone; Lupin scoprirà un legame leggendario quanto i ninja: riuscirà a mettere a segno il suo ultimo colpo? E’ quale è l’obiettivo del perfido Morgana?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 21° Special televisivo di Lupin III

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– Lupin III – L’ultimo colpo è l’ultimo speciale della serie al cui doppiaggio italiano ha partecipato Sandro Pellegrini (morto l’anno successivo).

– Il leggendario clan ninja dei Fuma Fuma era stato già affrontato da Lupin e compagni nel Quarto film anime della serie: Lupin – La cospirazione dei Fuma.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore Originale – Doppiatore Italiano

Arsenio Lupin III – Kan’ichi Kurita – Stefano Onofri

Koichi Zenigata – Goro Naya – Rodolfo Bianchi

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi -Sandro Pellegrini

Goemon Ishikawa XIII – Makio Inoue – Antonio Palumbo

Fujiko Mine – Eiko Masuyama – Alessandra Korompay

Asuka Kagurazaka – Aya Hirano – Letizia Ciampa

Maya – Romi Paku – Rachele Paolelli

Morgana – Masane Tsukayama – Saverio Indrio

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin the Third

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Alcatraz Connection

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

Altre opere di Tetsuro Amino presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.