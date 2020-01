anime – LUPIN III: PILOT FILM – di Masaaki Osumi

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin III: Pilot Film – (ルパン三世 パイロットフィルム Rupan Sansei: Pairotto Firumu)

Traduzione letterale: Lupin III il film Pilota

Titolo internazionale: Lupin The Third: Pilot Film

Genere: OAV – cortometraggio, azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 13 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1969

Pubblicazione giapponese: L’oav è stato trasmesso nei cinema nipponici prima del film “Lupin III: la pietra della Saggezza”

Director: Masaaki Osumi

Character design: Tsutomu Shibayama

Music: Norio Maeda

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Pilot Film

Edizione italiana: distribuito come extra da Yamato nei dvd della giacca verde, in lingua originale con i sottotitoli

TRAMA

Lupin III è un celebre ladro nipote del leggendario Arsenio Lupin capace di avventure e furti prendendosi gioco della legge e dei suoi nemici grazie alla sua intelligenza ed ai suoi gadget incredibili insieme alla scaltra e sexy Fujiko Mine e l’infallibile pistolero Jigen Daisuke.

Fra i suoi avversari più temibili ci sono senza dubbio il maestro di spada Goemon Ishikawa XIII, l’ispettore Heiji Zenigata e il detective Kogoro Akechi che lo inseguono da anni per metterlo in prigione e consegnarlo nelle mani della Giustizia.

Ma Lupin III non ha la minima intenzione di essere sconfitto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Questo cortometraggio è stato fatto per convincere i produttori (e sembra anche Monkey Punch) a realizzare la prima serie anime sul celebre ladro, e ne esistono due versioni differenti nel montaggio e doppiaggio.

– Nonostante questo film sia precedente alla prima serie, Lupin appare con la giacca rossa.

– Il detective Kogoro Akechi è un personaggio protagonista di diversi romanzi gialli creato da Edogawa Ranpo.

– Diverse scene del pilot sono state usate nella sigla originale di Lupin e nella prima stagione dell’anime.

– La clip di presentazione del cortometraggio è stata “rifatta” nel secondo crossover con Detective Conan con il nuovo Characters Design.

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin the Third

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin Sansei – Lupin wa ima mo moete iru ka?

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyou

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Alcatraz Connection

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

21- Lupin III vs Detective Conan cross-over

22- Lupin III – L’ultimo colpo

23- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

24- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

25- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

26- Lupin Sansei – Italian Game

27- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

Altre opere di Masaaki Osumi presenti sul sito:

Il Tulipano Nero serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.