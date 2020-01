anime – KOISURU ASTEROID (Asteroid in Love) – di Daisuke Hiramaki

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Koisuru Asteroid – (恋する小惑星)

Titolo internazionale: Asteroid in Love

Genere: serie tv – commedia, scolastico, shoujo-ai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: manga di Black River (Quro)

Director: Daisuke Hiramaki

Series Composition: Yuka Yamada

Character design: Jun Yamazaki

Music: Takurō Iga

Studios: Doga Kobo

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Asteroid in Love

Distributore: Crunchyroll

Sigle

Opening:

“Aruiteikō!” by Nao Tōyama

Ending:

“Yozora” by Minori Suzuki

Trailer



TRAMA

Mira per anni pensa al ragazzino di nome Ao conosciuto al campeggio e alla promessa che gli aveva fatto, ovvero di scoprire nuovi asteroidi e di darne a uno il suo nome.

La ragazza inizia il primo anno del liceo Hoshizaki con l’intenzione di entrare nel club di astronomia, ma scopre che per via dei pochi membri, è stato fuso con quello di ricerca geologica, per formare il nuovo club di “scienze della terra”.

A malincuore Mira va nella stanza di ritrovo per conoscere le sue nuove compagne, e con sorpresa ritrova anche con Ao… ma scopre che è una ragazza!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Maria Sashide – Mai Inose

Megumi Yamaguchi – Ao Manaka

Nao Tōyama – Mikage Sakurai

Sumire Uesaka – Mari Morino

Tomoyo Takayanagi – Mira Konohata

Lynn – Yuki Endō

Mai Fuchigami – Misa Konohata

Reina Ueda – Moe Suzuya

RECENSIONI

