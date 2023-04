anime – OSHI NO KO – di Daisuke Hiramaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Oshi no Ko – (推しの子】)

Titolo internazionale: My Star – Favorite Girl – My Idol’s Child

Genere: serie tv – drammatico, mistero, soprannaturale, mondo dello spettacolo, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 11) – Nota: il primo episodio dura 90 minuti (è un film)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Oshi No Ko: My Star” di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari.

Director: Daisuke Hiramaki

Series Composition: Jin Tanaka

Character design: Kanna Hirayama

Music: Takuro Iga

Studios: Doga Kobo

In Italia: inedito

Reperibilità: al momento, nessuna.

Sigle

Opening Theme:

“Idol” by YOASOBI

Ending Theme:

“Mephisto” by Queen Bee

Trailer

TRAMA

Il dottore Goro è fan della idol (cantante) Ai Hoshino, che piaceva tanto anche ad una sua piccola paziente, che purtroppo poi è morta per una grave malattia. Un giorno arriva nel suo studio proprio Ai, incinta! Nessuno (tranne il suo manager) sa che è in dolce attesa, e ha scelto quel piccolo ospedale per partorire in segreto.

Ma Goro viene accoltellato proprio mentre Ai partorisce, e incredibilmente si reincarna in uno dei neonati, Aquamarine, mentre la sua defunta paziente è diventata la sua gemella Ruby.

Inizia così per Goro una nuova vita come figlio di una idol, in un mondo dello spettacolo che sembra dorato, ma nasconde una facciata marcia e falsa.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori

Takeo Otsuka – Aquamarine Hoshino

Yurie Igoma – Ruby Hoshino

Rie Takahashi – Ai Hoshino

Kento Itō – Gorō Amemiya

Lynn – Miyako Saitō

Manaka Iwami – Akane Kurokawa

Megumi Han – Kana Arima

Rumi Okubo – Memcho

Tomoyo Takayanagi – Sarina

OPERE RELATIVE

Manga

– Oshi No Ko: My Star

LINK relativi all’opera

Altre opere di Daisuke Hiramaki presenti sul sito:

RECENSIONI