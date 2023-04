anime – ALICE GEAR AEGIS EXPANSION – di Hirokazu Hanai

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Alice Gear Aegis Expansion – (アリス・ギア・アイギス Expansion)

Titolo internazionale: Alice Gear Aegis Expansion

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 01:05 (JST)

Tratto: gioco per smartphone “Alice Gear Aegis”.

Director: Hirokazu Hanai

Series Composition: Kenji Sugihara

Character design: Rikiya Okano

Studios: Nomad

In Italia: inedito

Reperibilità: al momento, nessuna in italiano.

Sigle

Opening Theme:

“Dash and Go!” by Aina Suzuki

Ending Theme:

“Just a little bit” by Marina Horiuchi

Trailer



TRAMA

Ispirandosi al suo idolo personale, Nodoka si si iscrive ad una compagnia speciale per diventare una “Actresses” (attrice): cioè una soldatessa capace di maneggiare armi ad alta tecnologia come le Alice Gears, per combattere gli alieni che minacciano l’umanità.

Inizia così il suo addestramento assieme ad altre ragazze con le quali farà amicizia, ma non mancheranno anche i momenti di svago.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Maaya Uchida – Shitara Kaneshiya

Manami Numakura – Yotsuyu Hirasaka

Yui Ishikawa – Fumika Momoshina

Akari Kitō – Yasuri Araime

Ari Ozawa – Ayaka Ichijō

Asami Imai – Eriko Henmi

Atsumi Tanezaki – Sugumi Kanagata

Chika Anzai – Kaede Agatsuma

