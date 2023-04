anime – THE LEGENDARY HERO IS DEAD! (L’eroe e’ morto!) – di Rion Kujou

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yuusha ga Shinda! – (勇者が死んだ!)

Titolo internazionale: The Legendary Hero Is Dead!

Genere: serie tv – azione, commedia, ecchi, fantasy, parodia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: venerdì alle 01:00 (JST)

Tratto: dal manga “L’eroe è morto!” di Subaruichi.

Director: Rion Kujou

Series Composition: Yu Sato

Character design: Yosuke Yabumoto

Music: Moka

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: The Legendary Hero Is Dead!

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita – annunciato anche il futuro doppiaggio in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Shinda!” by Masayoshi Ōishi

Ending Theme:

“Kawaiku tte Ijiwaru Shichau” by Yurika Kubo

Trailer



TRAMA

Il leggendario eroe Sion ha sigillato il regno dei demoni, ma dopo tre anni alcuni mostri sono riusciti a scappare ed invadere di nuovo il mondo degli umani. Eppure il leggendario eroe, che ha combattuto tante battaglie, muore in modo banale in una trappola costruita dal contadino Touka! Cosa si fa ora che l’eroe è morto?

La negromante Anri Haysworth decide di trasferire l’anima di Touka dentro il cadavere in decomposizione di Shion, in modo che il ragazzo espii la sua colpa risigillando di nuovo i demoni e salvando il mondo! Peccato che Touka sembra più interessato alle ragazze e al suo fetish per le calze…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Shunichi Toki – Sion Bladan/Touka Scott

Wataru Katō – Touka Scott

Ayana Taketatsu – Anri Haysworth

Chikahiro Kobayashi – Leland Tallman

Hibiku Yamamura – Yuna Yunis

Kensho Ono – Friedrich Norstein

Sakura Shinfuku – Millie Eunice

Sayaka Ohara – Esel Borgnine

Shintarō -anuma – Diego Valentine

Takashi Aoki – Isaac Gardner

Wataru Hatano – Belarco

Yūichi Nakamura – Kyle Osment

Yurika Kubo – Marguerite Farom

OPERE RELATIVE

Manga

– L’eroe è morto!

– Yuusha ga Shinda!: Kami no Kuni-hen

RECENSIONI