anime – MY HERO ACADEMIA 5 (Boku no Hero Academia 5) – di Kenji Nagasaki, Masahiro Mukai

Titolo originale: Boku no Hero Academia 5 – (僕のヒーローアカデミア 5)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 5

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Marzo a Settembre 2021

Trasmissione: sabato alle 17:30 (JST)

Tratto: dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi

Director: Kenji Nagasaki, Masahiro Mukai

Series Composition: Yousuke Kuroda

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Hitomi Odashima, Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

In Italia: tutte le stagioni sono in visione, gratuita e legale, sul sito Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: My Hero Academia 5

Distributore: simulcast su Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

– “No.1” by DISH//

– “Merry-Go-Round” by MAN WITH A MISSION

Ending Theme:

– “Ashiato” by the peggies

– “Uso ja nai” by Soushi Sakiyama

Trailer



TRAMA

Dopo che durante un esercitazione fra la 1A e 1B Deku utilizza un nuovo e misterioso Quirk che per poco non ferisce amici e nemici; per cercare anche di controllarlo meglio su invito di Todoroki insieme a Bakugo decide fare il tirocinio nell’agenzia dell’eroe numero 1 del Giappone: Endevoar. Ma quest’ultimo lancia al trio una sfida particolare: dovranno risolvere una chiamata di soccorso prima di lui!

Nel frattempo Tomura e la sua Unione dei Villain dovranno affrontare sfide impervie per avvicinarsi alla partenza del loro piano, ma quale è il loro obiettivo? e cosa è l’armata di liberazione dei superpoteri?

CURIOSITÀ

– Durante la trasmissione della stagione è stato trasmesso il 100 Episodio dell’anime di My Hero Academia

– La puntata 16 “Da quanto tempo, Selkie” è un prologo al film “My Hero Academia the Movie: World Heroes’ Mission”

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv – prequel

– My Hero Academia 6 – serie tv – sequel

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

– My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore – special

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

