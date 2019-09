anime – MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES (Boku no Hero Academia the Movie 1: Futari no Hero) – di Kenji Nagasaki

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia the Movie 1: Futari no Hero – (僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)

Titolo internazionale: My Hero Academia the Movie: Two Heroes

Genere: film d’animazione – shounen, combattimenti, azione, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 36 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2018

Tratto: storia originale, ma basato sulla serie tv “My Hero Academia“, a sua volta tratto dal manga di Kōhei Horikoshi

Director: Kenji Nagasaki

Series Composition: Kōhei Horikoshi

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia the Movie: Two Heroes

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2019 (cinema) Settembre 2019 (Dvd e Bluray)

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Ending

“Long Hope Philia” by Masaki Suda

Trailer



TRAMA

All Might riceve da David Shield, un suo vecchio amico che fa lo scienziato, un invito per partecipare a “I Expo”, un grande raduno scientifico sui quirk e il loro potenziamento, che si svolgerà su una gigantesca città mobile galleggiante chiamata I-Island.

L’eroe si reca quindi sul posto assieme a Deku, e all’expo ritroveranno anche altri studenti dell’accademia, ma l’evento viene attaccato da misteriosi nemici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Deku – Simon Lupinacci

Ochaco – Valentina Pallavicino

Bakugo – Federico Viola

Iida – Andrea Oldani

Todoroki – Alessandro Germano

All Might – Lorenzo Scattorin

Aizawa – Gianluca Iacono

Present Mic – Claudio Moneta

Madre di Deku – Debora Magnaghi

Melissa Shield – Laura Cherubelli

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

Oav

– All Might: Rising The Animation – special

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.