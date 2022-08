manga – MY HERO ACADEMIA: TEAM UP MISSION (Boku no Hero Academia: Team Up Mission) – di Yoco Akiyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia: Team Up Mission – (僕のヒーローアカデミア チームアップミッション)

Titolo internazionale: My Hero Academia: Team Up Mission

Autore: Yoco Akiyama (su storia originale di Kohei Horikoshi)

Genere: azione, combattimenti, supereroi, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Saikyou Jump

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: My Hero Academia: Team Up Mission

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,50 €

Traduzione:

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Spinoff di “My Hero Academia”, con alcune storie secondarie e approfondimenti sui personaggi minori. Tutto inizia con il programma “Team Up Mission”, che forma squadre formate da studenti e supereroi professionisti, con l’intento di fargli fare esperienze assieme.

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

– My Hero Academia 6 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

– My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore – special

