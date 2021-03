anime – MY HERO ACADEMIA: RESTATE IN VITA! – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Boku My Hero Academia Ikinokore! Kesshi no sabaibaru kunren – (生き残れ! 決死のサバイバル訓練 )

Titolo internazionale: My Hero Academia: Make It! Do-or-Die Survival Training (OAV)

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Episodi: 2 (completo)

Durata singolo oav: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2020

Tratto: 4° oav tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia – Restate in vita!

In Italia: Distribuito in Streaming su VVVVID.

Editore italiano: Dynit

Sigle:

Opening

Star Maker by Kana-Boom

Ending

Shout Baby by Ryukuoushoku Shakai

TRAMA

Per prepararsi all’esame per ottenere la licenza provvisoria da Eroi, Erased Head decide di sottoporre la 1-A a una speciale simulazione di salvataggio in un disastro naturale con l’obiettivo di mettere in salvo delle persone rimaste intrappolati dentro un palazzo fra i detriti.

Dividendo la classe in due gruppi in una missione in cui tutto l’ambiente può cambiare in una frazione di secondo mettendo a rischio non solo la vita dei civili ma anche dei soccorritori e costringendo gli eroi a fare delle scelte di vita e di morte…

Come se la caveranno Midoriya e gli altri?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Questo episodio è ambientato dopo la saga dell’esame per la Licenza provvisoria da Eroi (episodi 53-60 Terza Stagione) ma prima della saga dell’incursione al nascondiglio sotteraneo (episodi 65 – 77 Quarta stagione).

– L’OVA è basato su una scenetta drammatica eseguita dal cast vocale giapponese all’MHA Hero Fes 2018.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugō

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kenta Miyake – All Might

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

RECENSIONI