manga – VIGILANTE: MY HERO ACADEMIA ILLEGALS – di Hideyuki Furuhashi, Court Betten

SCHEDA

Titolo originale: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals – (ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-)

Titolo internazionale: Vigilante – My Hero Academia Illegals

Autore: Storia di Hideyuki Furuhashi, Disegni di Court Betten

Genere: azione, supereroi, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Vigilante – My Hero Academia Illegals

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,50 €. Disponibile anche il pack: un box con i primi quattro volumi, a 15,00 €

Traduzione: Y. Yoshida

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Spinoff di “My Hero Academia“, ma con due autori diversi da quello dell’opera originale.

Nel mondo degli eroi, possono usare pubblicamente i loro poteri per configgere i criminali solo gli Heroes, cioè gli individui registrati e autorizzati dal governo. Ma alcune persone dotate di unicità (quirk) mediocri, perciò troppo deboli per essere veri eroi, hanno deciso di optare per la totale libertà, senza obbedire alla legge, e di fare come più gli piace. Questi individui vengono chiamati “Vigilanti”.

Non sono tutti animati da cattive intenzioni, per esempio il protagonista Koichi vaga per le strade facendo piccole buone azioni. Ma una sera si mette nei guai, e viene aiutato da un uomo molto forte e con un alto senso della giustizia, che però per sua scelta non ha mai voluto essere un eroe ufficiale; e viene perciò scambiato per un criminale…

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– All Might: Rising The Animation – special

