anime – MY HERO ACADEMIA 4 (Boku no Hero Academia 4) – di Kenji Nagasaki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia 4 – (僕のヒーローアカデミア 4)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 4

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2019

Tratto: dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Series composition: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuuki Hayashi

Studios: BONES

Titolo in Italia: My Hero Academia 4

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 simulcast sub ita

Trasmissione in tv: per ora, nessun annuncio

Trasmissione online: tutte le stagioni sono in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID.

Edizione italiana: prossimamente in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Opening

– “Polaris” by BLUE ENCOUNT

– “Starmarker” by KANA-BOON

Ending Theme:

-“Koukai no Uta” by Sayuri

– “shout Baby” by Ryoku Oushoku Shakai

TRAMA

Dopo i fatti di Domino con il conseguente ritiro di All Might, la criminalità e violenza stanno aumentando in tutto il paese preoccupando eroi e soprattutto i civili.

Deku dopo aver ottenuto la licenza provvisoria da eroe riesce inizia a fare il suo tirocinio con Le Milllion sotto la guida di Sir Nighteye, e proprio mentre era di ronda per le strade incontreranno la spaventata Eri, una bambina con delle bene e un corno in testa accompagnata da una persona decisamente misteriosa…

Nel frattempo Tomura decide di fare le sue prime mosse per sconvolgere il mondo conosciuto, e cambiarlo per sempre insieme a nuovi alleati.

Quale è il suo piano? E chi sono i misteriosi otto precetti di morte?

IMMAGINI clicca per ingrandire

Doppiatori Originali

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Kenta Miyake – All Might

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugo

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Akio Ohtsuka – All For One

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Azu Sakura – Mei Hatsume

Chisa Suganuma – Ragdoll

Daichi Endō – Twice

Eri Kitamura – Mina Ashido

Hiro Shimono – Dabi

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kaori Nazuka – Tooru Hagakure

Kiyono Yasuno – Nejire Hado

Kōhei Amasaki – Neito Monoma

Kōji Okino – Tetsutetsu Tetsutetsu

Kōsuke Kuwano – Yūga Aoyama

Kosuke Miyoshi – Mashirao Ojiro

Kouki Uchiyama – Tomura Shigaraki

Kousuke Takaguchi – Muscular

Marina Inoue – Momo Yaoyorozu

Masakazu Nishida – Mezō Shōji

Michiru Yamazaki – Kōta Izumi

Minori Chihara – Camie Utsushimi

Misato Fukuen – Himiko Toga

Ryō Iwasaki – Spinner

Ryōta Iwasaki – Inasa Yoarashi

Ryou Hirohashi – Minoru Mineta

Saki Ogasawara – Itsuka Kendo

Tarusuke Shingaki – Mirio Togata/Lemillion

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– All Might: Rising The Animation – special

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

RECENSIONI