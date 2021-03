anime – MY HERO ACADEMIA: TRAINING OF THE DEAD – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: My Hero Academia – Toreningu obu za Deddo (僕 の ヒ ー ロ ー ア カ デ ミ ア: ト レ ー ニ ン グ ・ オ ブ ・ ザ ・ デ ッ ド)

Titolo internazionale: My Hero Academia – Training of the Dead – My Hero Academia Oav 2

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: 2° oav tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

In Italia: inedito

Sigle:

Ending

Hero A by Yuki Ayashi

Trailer



TRAMA

La classe 1A della UA deve prepararsi a una lezione pratica di sopravvivenza nel bosco, in compagnia di alcuni studenti della Isamu Academy High School, fra cui anche una vecchia amica di Tsuyu quando frequentava le Medie, Habuko.

Lo scopo della lezione è una lotta fra team formati da quattro studenti, che devono immobilizzare gli altri finché non ne resta una sola squadra.

Durante la prova però a una strana e misteriosa nebbia rosa rende gli alunni nel bosco simili a degli Zombie! Cosa accadrà?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Questo episodio è ambientato dopo la saga di Slain l’elimina eroi (episodi 14 – 20 seconda stagione) ma prima degli esami di fine semestre (episodio 34 seconda stagione)

– L’OVA è uscito in allegato con il volume 14 del Manga

– Il prologo è ispirato al capitolo Bonus. Il diario “croak croak” di Tsuyu-chan, pubblicato nel volume 10 del Manga

– Lo stesso team di animazione di Training of the Dead ha lavorato anche su My Hero Academia: Two Heroes.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugō

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Asami Yoshikawa – Kashiko Sekigai

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kei Minegishi – Dadan Tadan

Kenta Miyake – All Might

Maaya Uchida – Habuko Mongoose

Ryohei Kimura – Romero Fujimi

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

