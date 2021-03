anime – MY HERO ACADEMIA: SALVA LA TERRA CON AMORE! – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Tokubetsu-hen Ai De Chikyū o Sukue! – (特別編・愛で地球を救え!)

Titolo internazionale: Special Episode: Save the World with Love!

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: special tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore!

In Italia: Distribuito in Streaming su VVVVID all’interno della terza stagione

Editore italiano: Dynit

Sigle:

Opening

“Make my Story” By Lenny code fiction

Ending

“Long Hope Philip” By Masaki suda

TRAMA

Essere un eroe non vuol dire dover solo salvare le persone, ma spesso deve investigare e capire come evitare che i disastri accadano. Per farlo capire All Might e Aizawa decide di fare una simulazione in cui la 1-A deve trattare con dei rapitori che hanno preso in ostaggio una gioielleria.

Quando gli studenti intervengono però trovano il rapitore in un mare di sangue, ma non capiscono, cosa è successo?

Cercando indizi Midoriya e gli altri dovranno capire cosa è accaduto, ci riusciranno?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– L’episodio è contato come episodio 58 della serie ed è stato trasmesso in tv durante la terza stagione per promuovere l’uscita al cinema del film “My hero Academia Thwo Heroes”.

– Nonostante sia stato trasmesso durante la Terza Stagione, questo episodio è ambientato poco dopo la saga dell’esame di fine semestre (episodi 34-38 seconda Stagione).

– L’episodio speciale è fra da prologo al film “My Hero Academia The Movie: Two Heroes”.

– Il costume da cattivo è lo stesso visto nell’OVA “My Hero Academia – Save! Rescue Training”.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugō

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kenta Miyake – All Might

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

RECENSIONI