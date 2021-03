anime – AGATHA CHRISTIE NO MEITANTEI POIROT TO MARPLE (Great Detectives Poirot and Marple) – di Naohito Takahashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple – (アガサ·クリスティーの名探偵ポワロとマープル)

Traduzione letterale: Agatha Christie e i casi di Poirot e Miss. Marple

Titolo internazionale: Great Detectives Poirot and Marple – Agatha Christie Anime Case

Genere: serie tv – avventura, mistero, giallo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: storia originale, ma ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Director: Naohito Takahashi

Character design: Sayuri Ichiishi

Music: Toshiyuki Watanabe

Studios: Oriental Light and Magic

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

– Lucky Girl ni Hanataba wo by Tatsuro Yamashita

Ending

– Wasurenaide by Tatsuro Yamashita

TRAMA

Mabel West è una ragazza giovane e intraprendente che non ha intenzione di seguire i desideri del padre di studiare in una scuola femminile; ma anzi ha intenzione di essere una ragazza indipendente.

Per questo – ricevuta la benedizione della fidata prozia, l’amabile Miss Marple – decide di andare a Londra per diventare l’assistente del celebre investigatore belga Hercule Poirot accompagnata dal suo paperotto Oliver.

Dopo un iniziale rifiuto, riuscirà a convincere lui e Hastings accompagnando il detective nei suoi casi ricchi di suspense e misteri…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– L’anime è ispirato a diversi racconti di Agatha Christie, rispettandoli fedelmente seppur con qualche cambiamento.

– In questa serie l’ ispettore Japp è sostituito dall’ispettore Sharpe, probabilmente a causa delle implicazioni dispregiative associate alla parola “jap” nel Sol Levante.

DOPPIATORI

Doppiatori

Hercule Poirot – Satomi Kōtarō

Jane Marple – Kaoru Yachigusa

Mabel West – Fumiko Orikasa

Miss Lemon – Atsuko Tanaka

Hastings – Hirofumi Nojima

Oliver – Masako Jou

Ispettore Sharpe – Yuusaku Yara

LINK relativi all’opera

Altre opere di Naohito Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI