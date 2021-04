anime – BERSERK (1997) – di Naohito Takahashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Berserk – Kenpuu Denki Berserk – (剣風伝奇ベルセルク)

Titolo internazionale: Berserk (1997) – Berserk: The Chronicles of Wind Blades – Sword-Wind Chronicle Berserk

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantasy, horror

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (molta violenza)

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1997

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: mercoledì alle 01:45 (JST)

Tratto: dal manga “Berserk” di Kenato Miura

Director: Naohito Takahashi

Script: Atsuhiro Tomioka (4 episodes) Makoto Itakura (5 episodes) Shinzō Fujita (esp. 5, 10, 15, 20-21, 25) Shoji Yonemura (5 episodes) Yukiyoshi Ohashi (5 episodes)

Character design: Norihiro Matsubara, Yoshihiko Umakoshi

Music: Susumu Hirasawa

Studios: OLM

Titolo in Italia: Berserk

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Trasmissione tv: Italia uno (a notte fonda)

Trasmissione tv online: Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video

Sigle:

Opening

“Tell Me Why” by PENPALS

Ending

“Forces” by Susumu Hirasawa

“Waiting So Long” by Silver Fins

Trailer italiano



TRAMA

In un mondo fantasy/horror Gatsu è un uomo maledetto, che lavora come mercenario e passa da uno spargimento di sangue all’altro, con unica compagna la sua spada. Un giorno incontra la Squadra dei Falchi, e viene reclutato a forza dal carismatico Grifis tra le sue file.

Durante gli anni tra i Falchi, Gatsu stringe per la prima volta dei legami, ma le ambizioni di Grifis e un destino avverso, porteranno verso la tragedia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Guido Rutta

Doppiatori italiani

Patrizio Prata – Gatsu

Giorgio Bonino – Griffith

Cinzia Massironi – Caska

Adolfo Fenoglio – Lord Phos

Claudio Moneta – Urbick

Enrico Bertorelli – Lord Genon

Marco Balbi – Conrad

Riccardo Lombardo – Yulius

Antonio Paiola – Gadeau

Claudio Moneta – Adon Kobolitz

Claudio Ridolfo – Pazusa

Davide Garbolino – Rickert

Federica Valenti – Erika

Luca Bottale – Judeau

Marco Balzarotti – Corkus

Caterina Rochira – Suran

Claudio Ridolfo – Bazooso

Daniela Trapelli – Regina Di Midland

Debora Magnaghi – Princessa Charlotte

Felice Invernici – Lord Lavern

Gabriele Calindri – Gaston

Gianfranco Gamba – Gambino

Marcella Silvestri – Colette

Marco Balbi – Re Di Midland

Mario Scarabelli – Lord Fosse

Stefano Albertini – Pipin

Tony Fuochi – Zodd

Vittorio Bestoso – Voce Narrante

LINK relativi all’opera

Altre opere di Naohito Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI