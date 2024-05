light novel – THE BEGINNING AFTER THE END: AMONGST THE FALLEN, BOOK 8.5 – di TurtleMe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: The Beginning After The End: Amongst the Fallen, Book 8.5

Autore: TurtleMe

Cover art: Greenkurry

Genere: light novel – isekai fantasy, azione, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2021

Paese: USA

Casa editrice: pubblicato dallo stesso autore in digitale (web novel)

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: esclusivamente in digitale su Tapas, Kindle edition o Audible (audiolibro). Si raccomanda la lettura del volume 8 prima.

TRAMA

La guerra tra Dicathen e Alacrya è finita e Arthur Leywin è scomparso. Nelle incerte conseguenze di questa perdita decisiva, alcuni volti familiari affrontano pericoli sia politici che morali mentre sono ora costretti a fare una scelta difficile: accettare la vita sotto il dominio di Vritra o continuare a combattere nonostante le probabilità impossibili? Mentre Dicathen cade, Mica Earthborn, Lilia Helstea, Emily Watsken e Jasmine Flamesworth devono rispondere ciascuna a questa domanda da sole.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– The beginning after the end – opera capostipite

Mahnwa

– The beginning after the end

