manhwa – THE BEGINNING AFTER THE END – di TurtleMe, Fuyuki23

SCHEDA

Titolo originale: The Beginning After the End – (끝이 아닌 시작)

Titolo internazionale: The Beginning After the End

Autore: TurtleMe

Disegnatore: Fuyuki23

Genere: manhwa – isekai fantasy, azione, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 (web) – in corso

Casa Editrice: Tapas Original – prima pubblicato via web, e poi in versione cartacea

Capitoli: 175 (in corso)

Volumi: 3 (in corso)

Tratto: adattamento fumettistico della omonima light novel/web novel “The Beginning After the End“.

In Italia: inedito

TRAMA

Arthur Leywin, un tempo era conosciuto come il Re Grey, ma dopo la sua misteriosa morte prematura si è reincarnato in un bambino. Ma dotato di magia, e con la volontà di correggere gli errori passati.

