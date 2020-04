manhwa – TOWER OF GOD – di Siu

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sin-ui Tap – Tower of God – (신의 탑)

Titolo internazionale: Tower of God

Autore: Siu

Genere: avventura, azione, fantasy, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2010 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il grande successo, è iniziata anche la pubblicazione cartacea.

Capitoli: 471 (in corso) diviso in varie stagioni

Season 1: prologo + 78 capitoli

Season 2: prologo + 337 capitoli

Season 3: 55 capitoli (in corso)

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla Webtoons, sul suo sito/app è leggibile intero in varie lingue, tra cui l’italiano

TRAMA

La Tower of God è un luogo dove qualsiasi desiderio può essere realizzato, ma solo se si arriva alla sua cima dopo una difficile scalata. La Torre ha 135 piani, ognuno con sue regole e un proprio guardiano, con prove da superare per andare al piano successivo. Alcuni test prevedono la forza, altri l’astuzia. Le persone prescelte per provare la scalata vengono chiamati “regolari”.

Bam è un ragazzo imprigionato misteriosamente ai piedi della torre, nell’oscurità, con di compagnia solo la sua amica Rachel. Un giorno lei viene “prescelta”, e decide di accettare di entrare nell’edificio e provare la scalata, per scappare e rivedere finalmente il cielo.

Allora dopo Bam la segue, anche se non potrebbe, forzando la porta ed entrando come “irregolare”. Per rivederla ha una sola opzione: arrivare in cima a “la torre di Dio”.

