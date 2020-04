manhwa – KUBERA – di Currygom

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kubera – (쿠베라)

Titolo internazionale: Kubera – One Last God Kubera

Autore: Currygom

Genere: azione, avventura, fantasy, mistero, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2010 – in corso

Casa Editrice giapponese:

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 436 (in corso) diviso in più stagioni

Season 1 – 101 capitoli

Season 2 – 181 capitoli

Season 3 – 157 capitoli (in corso)

Volumi: 10 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Webtoon, sul suo sito/app il fumetto è leggibile gratis in varie lingue, tra cui l’italiano.

TRAMA

La storia è ambientata in un mondo che è un mix tra il nostro e uno di stampo fantasy; in cui vivono assieme umani, mostri, e dei.

Un mostro distrugge l’amato villaggio di Kubera Leez, uccidendo tutti gli abitanti tranne lei, che si salva solo grazie all’intervento di Asha Rahiro, una misteriosa maga. Una volta scappati dalla belva, la donna le offre di diventare sua allieva, in modo da diventare forte e potersi vendicare un giorno.

E questo è solo l’inizio di un lungo e difficile viaggio.

Ma Kubera nasconde un segreto, non è un caso che le sia stato lo stesso nome di una divinità…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI