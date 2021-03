manhwa – ARCHLORD – di Jin-Hwan Park

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Archlord – (아크로드)

Titolo internazionale: Archlord

Autore: Jin-Hwan Park

Genere: avventura, azione, fantasy, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2005

Casa Editrice coreana: Daiwon C.I.

Tratto: da un MMORPG fantasy, sviluppato da NHN Games e Codemasters Online Gaming (COG)

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Archlord

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina 5,50 €

Volumi: 6 (concluso) – disponibile sia in edizione singola che con in cofanetto

TRAMA

Il continente di Kantra è sconvolto dalla guerra tra il Clan degli Umani ed il Clan degli Orchi. Per peggiorare la situazione, il traditore Ernan uccide l’eroe Leon e ne ruba la potente spada Brumhart.

Anni dopo il figlio di Leon – Xian, troppo piccolo al momento dell’omicidio del padre – cerca ora vendetta, alleandosi anche con un orco.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Jin-Hwan Park presenti sul sito:

The Breaker manhwa

RECENSIONI