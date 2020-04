manhwa – THE BREAKER – di Jeon Keuk-jin, Park Jin-hwan

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: The Breaker – (브레이커)

Titolo internazionale: The Breaker

Autori: storia di Jeon Keuk-jin, disegni di Park Jin-hwan

Genere: azione, arti marziali, ecchi, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2007

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: The Breaker

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,50 €

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Shioon è uno studente delle superiori continuamente bullizzato da una banda di teppisti. Il suo nuovo insegnante di inglese, Chun-Woo, lo vede durante un pestaggio, ma non gli offre alcun aiuto, anzi, lo chiama ‘codardo’ per non aver reagito per proteggersi.

Un giorno Shioon scopre che Chun-Woo non è un normale professore, ma è anche un lottatore con un’impressionanti abilità nelle arti marziali, così lo supplica di accettarlo come discepolo.

Il ragazzo inizia così un duro allenamento, ma dovrà anche vedersela con l’organizzazione “Murim” formata da guerrieri capaci di convertire in forza il proprio “Ki”, tanto da superare i limiti umani.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE relative

Manhwa

– The Breaker New Waves – sequel

RECENSIONI