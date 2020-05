manhwa – WIND BREAKER – di Jo Yong Seok

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Wind Breaker – (윈드브레이커)

Titolo internazionale: Wind Breaker

Autore: Jo Yong Seok

Genere: azione, sportivo, ciclismo, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2013 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 276 (in corso) diviso in più stagioni

Season 1: 66 capitoli

Season 2: 67 capitoli

Season 2.2: 117 capitoli

Season 3: 56 capitoli (in corso)

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Webtoon, sul suo sito/app il fumetto è leggibile gratis in varie lingue, tra cui l’italiano.

TRAMA

Jo Ja-Hyun, detto Jay, è uno studente apparentemente perfetto: intelligente, con buoni voti, presidente del consiglio studentesco. Ma di nascosto dei genitori, è anche un ciclista estremo, con una tecnica straordinaria.

Jay comincia a partecipare a varie gare vincendole, ma sarà sempre più difficile far convivere vita normale, sentimentale, e quella sportiva.

RECENSIONI