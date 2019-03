A cura di Miss Daddy

Titolo originale: Pinocchio

Titolo internazionale: Pinocchio

Genere: serie tv (k-drama) – drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 20 (completo)

Anno di uscita: 2014-2015

Tv coreana: SBS

Director: Jo Soo-won, Shin Seung-woo

Park Hye-ryun

Production: iHQ

Titolo in Italia: Pinocchio

Anno di pubblicazione in Italia: 2014-2015

Trasmissione in tv: trasmesso sulla tv online Viki TV sottotitolata in italiano (gratuitamente)

TRAMA

Da bambino, Ha-Myeong è cresciuto in una famiglia con padre vigile del fuoco, madre, e il fratello maggiore. Ha-Myeong e suo fratello maggiore possiedono un intelletto superiore degli altri, e sono orgogliosi del loro padre.

Un incendio però distrugge la sua famiglia: il padre muore, e per un servizio mandato in tv viene accusato come un assassino; la madre, presa dalla depressione, si suicida nel mare assieme ad Ha-Myeong, il quale però finisce per essere trovato vivo da un uomo sconosciuto; il fratello sopravvive ma la sua identità è dispersa.

L’uomo che tira Ha-Myeong fuori dall’oceano è il nonno di In-Ha. Il nonno ritiene Ha-Myeong suo figlio Dal-Po, il quale è morto 30 anni fa. Ha-Myeong inizia così a farsi chiamare Dal Po e successivamente viene adottato dal nonno di In-Ha. In-Ha e Dal-Po ora vivono insieme come zio e nipote, anche se sono nella stessa fascia di età.

In-Ha è una ragazza con la sindrome di Pinocchio, infatti ogni volta che lei mente singhiozza.

A-Ha e Dal-Po si trovano bene a vivere insieme, fino a quando Dal-Po scopre che la madre di In-Ha è la reporter che ha fatto il servizio che ha distrutto la sua famiglia. Dal-Po cerca di distanziarsi da In-Ha, ma inizia a sviluppare sentimenti per lei.

Anni dopo, Dal Po e la famiglia di In-Ha vivono ancora assieme. In-Ha tenta di diventare un reporter come sua madre. Ad un colloquio di lavoro per la MSC, In-Ha incontra sua madre dopo tanto tempo, ma le sue aspettative nei confronti di sua madre non si erano avverate, tant’è che non riesce nel suo colloquio poiché ha la sindrome di Pinocchio.

Dal-Po sta ora guidando un taxi per sostenere la famiglia. Un giorno però, Dal-Po incontra la madre di In-Ha, e decide di voler diventare un reporter, con lo scopo di voler far ritornare a galla il servizio di suo padre e di far sapere al mondo che lui non era un assassino.

CAST

Choi Dal-po/Ki Ha-myung, interpretato da Lee Jong-suk e Nam Da-reum (da giovane)

Choi In-ha, interpretata da Park Shin-hye e Noh Jung-ui (da giovane)

Seo Beom-jo, interpretato da Kim Young-kwang

Yoon Yoo-rae, interpretata da Lee Yu-bi

Hwang Gyo-dong, interpretato da Lee Pil-mo

Jang Hyun-kyu, interpretato da Min Sung-wook

Lee Young-tak, interpretato da Kang Shin-il

Jo Won-gu, interpretato da Jo Deok-hyun

Im Jae-hwan, interpretata da Choo Soo-hyun

Song Cha-ok, interpretata da Jin Kyung

Kim Gong-joo, interpretato da Kim Kwang-kyu

Lee Il-joo, interpretato da Kim Young-hoon

Yeon Doo-young, interpretato da Im Byung-ki

Lee Joo-ho, interpretato da Yoon Seo-hyun

Ki Ho-sang, interpretato da Jung In-gi

Madre di Ha-myung, interpretata da Jang Young-man

Ki Jae-myung, interpretato da Yoon Kyun-sang e Shin Jae-ha (da giovane)

Choi Gong-pil, interpretato da Byun Hee-bong

Choi Dal-pyung, interpretato da Shin Jung-geun

Park Rosa, interpretata da Kim Hae-sook

RECENSIONI

