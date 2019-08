telefilm – HE IS PSYCHOMETRIC – di Kim Byung-soo

A cura di Miss Daddy

Titolo originale: He is psychometric

Titolo internazionale: He is psychometric

Genere: serie tv (k-drama) – sopranaturale, mistero, commedia romantica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2019

Tv: tvN

Tratto: storia originale

Director: Kim Byung-soo

Series composition: Yang Jin-ah

Production: JS Pictures

Titolo in Italia: He is psychometric

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione in tv: disponibile gratis sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

TRAMA

Dopo aver perso i suoi genitori in un incendio, Lee Ahn acquisisce il potere della psicometria, la capacità di leggere il passato di una persona o di un oggetto attraverso il contatto fisico, e decide di usarlo per abbattere le persone cattive. Anche se non sa ancora come controllare il suo potere, incontra Yoon Jae-in che fa del suo meglio per nascondere i suoi dolorosi segreti.

Insieme a suo fratello, il procuratore Kang Sung-mo, e alla collega di quest’ultimo, l’investigatrice Eun Ji-soo, si uniscono per risolvere un caso che ha perseguitato la vita di Ahn, Sung-mo e Jae-in.

CURIOSITÀ ‘

– Curiosità: Il protagonista Lee Ahn è interpretato da Jin-young, idol membro del gruppo k-pop GOT7

CAST

Park Jin-young – Lee Ahn

Kim Tae-yool – Lee Ahn da piccolo

Shin Ye-eun – Yoon Jae-in

Kim Soo-in – Jae-in da piccola

Kim Kwon – Kang Sung-mo

Jo Byung-gyu – Sung-mo da piccolo

Kim Da-som – Eun Ji-soo

Jung Suk-yong – Yoon Tae-ha

Kim Hyo-jin – Oh Sook-ja

Go Youn-jung – Kim So-hyun

Lee Seung-joon – Kang Geun-taek

Jeon Mi-seon – Jo Eun-joo

Sa Kang – Hong Soo Yeon

Jang Eui-soo – Lee Seung-yong

Park Chul-min – Nam Daenam

Um Hyo-sup – Eun Byung-ho

RECENSIONI

