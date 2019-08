telefilm – ITAZURA NA KISS: LOVE IN TOKYO (Un Bacio Malizioso) – di Koto Nagata, Koji Kawano

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Itazura na kiss: love in Tokyo – (イタズラなKiss~Love in TOKYO)

Titolo internazionale: Itazura na kiss: love in Tokyo – Mischievous Kiss: Love in Tokyo

Genere: serie tv (j-drama) – sentimentale, commedia romantica, live action

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 16 (prima stagione, completo) + 16 (seconda stagione, completo)

Anno di uscita: 2013

Rete TV giapponese: Chubu-Nippon Broadcasting, Sun TV, TBS, Fuji TV

Tratto: manga “Itazura na kiss” di Kaoru Tada

Director: Koto Nagata, Koji Kawano

Series composition: Eriko Matsuda, Mitsutaka Hirota, Naruo Kobayashi, Yukako Shimizu

Production: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Un Bacio Malizioso: l’amore a Tokyo

Anno di pubblicazione in Italia: 2013-2014

Trasmissione in tv: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

Kotoko, studentessa delle superiori, riesce a dichiararsi a Naoki, anche lui studente. Naoki però rifiuta senza pietà la sua confessione.

Per un caso imprevisto, l’abitazione della famiglia di Kotoko crolla a causa d’un terremoto. Kotoko e suo padre vengono così gentilmente ospitati da un caro amico d’infanzia dell’uomo. Scoprono però che suo figlio è proprio Naoki, perciò Kotoko vivrà sotto il suo stesso tetto. cosa succederà alle loro relazioni?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Personaggio – Attore

Kotoko Aihara – Aiko Sato

Naoki Irie – Takashi Kashiwabara

Yuuki Irie – Ryotaro Akashi

Machiko Irie – Miyoko Asada

Shigeki Irie – Yuu Tokui

Shigeo Aihara – Takashi Naitou

Reiko Matsumoto – Maju Ozawa

Kinnosuke Nakamura – Shinsuke Aok

OPERE RELATIVE

Manga

– Itazura na Kiss

Anime

– Itazura na Kiss – serie tv

Live Action

– Itazura na Kiss – telefilm giapponese

– It Started With a Kiss – telefilm taiwanese

– They Kiss Again – sequel del telefilm taiwanese

– Jangnanseureon kiss – telefilm sudcoreano

– Itazura na Kiss 2: Love in Tokyo – sequel

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Itazura na Kiss” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.