manga – ITAZURA NA KISS – di Kaoru Tada

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Itazura na Kiss – (イタズラなKiss)

Traduzione letterale: Bacio malizioso

Titolo internazionale: Itazura na Kiss

Autrice: Kaoru Tada

Genere: shoujo – sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1991 – 1999

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Bessatsu Margaret

Volumi: 23 (concluso) – successivamente il manga è stato ristampato più volte e con un numero variabile di volumi (e pagine)

Titolo in Italia: Itazura na Kiss

Anno di pubblicazione in Italia: 2009 – 2012

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con il doppio di pagine, a 7,90 €

Traduzione: Valentina Spitale

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Kotoko è una ragazza goffa e non particolarmente bella, che frequenta l’ultima sezione del suo liceo, la tanto derisa sezione F, che raccoglie gli studenti meno intelligenti della scuola. I suoi pregi invece sono la sincerità, la spontaneità, e soprattutto la determinazione.

Il suo obiettivo più grande è conquistare il cuore di Naoki Irie, il ragazzo più bello e intelligente della scuola, un genio ammirato da tutti; ma che risulta anche freddo, sprezzante, e disinteressato all’amore, insomma, il suo esatto opposto!

Come farà Kotoko a conquistare l’inavvicinabile Irie? Ci penserà il destino a metterci lo zampino, che, a causa di un’inaspettata sventura e l’amicizia tra i rispettivi genitori, li obbligherà a convivere sotto lo stesso tetto!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Itazura na Kiss – serie tv

LLive Action

– Itazura na Kiss – telefilm giapponese

– It Started With a Kiss – telefilm taiwanese

– They Kiss Again – sequel del telefilm taiwanese

– Jangnanseureon kiss – telefilm sudcoreano

– Itazura na Kiss: Love in Tokyo – telefilm giapponese

– Itazura na Kiss 2: Love in Tokyo – sequel telefilm giapponese

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Itazura na Kiss” presente sul sito:

Altre opere di Kaoru Tada presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.