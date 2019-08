manga – MIHA PARADISE – di Kaoru Tada

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Miihaa Paradise – (ミーハー・パラダイス)

Titolo internazionale: Miiha Paradise

Autrice: Kaoru Tada

Genere: musica, sentimentale, shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1990

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Miha Paradise

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Naruki Ezaki frequenta un istituto superiore femminile con rigidissime regole: non sono ammessi i maschi, e le ragazze non possono portare riviste di gossip o di musica all’interno della scuola, pena l’espulsione. Alla ragazza la cosa non pesa, perchè totalmente disinteressata agli idol del momento o alla moda.

La vita della ragazza cambia il giorno in cui scopre, per caso, che la tranquilla e studiosa compagna Mari Morinaga è di nascosto una una scatenata fan del j-rock, che va a concerti ed eventi legati alle sue band preferite. In particolare Mari adora i “7th Gate”, di cui anche Narumi diventerà fan, destando poi l’interesse del loro leader, Ichiro.

RECENSIONI

