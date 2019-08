manga – GIGANT – di Hiroya Oku

A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: GIGANT

Titolo internazionale: GIGANT

Autore: Hiroya Oku

Genere: drammatico, ecchi, fantascienza, mistero, seinen, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Superior

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: GIGANT

Anno di pubblicazione in Italia: 2019?

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Planet Manga

Volumi: deve ancora uscire il primo volume

TRAMA

Rei Yokoyamada è uno studente delle superiori che vuole diventare regista, e ha una passione segreta per l’attrice di jav (porno) Papiko, dai capelli rosa e i seni molto grossi.

Una sera incontra per caso proprio il suo idolo, perchè abita vicino a lui, ma la ragazza si rivela essere un po’ diversa da cosa immaginava: prende medicine contro la depressione, vive con il fidanzato che ogni tanto la picchia, e i famigliari le chiedono continuamente soldi.

Ma dal giorno che la incontra, la vita di Rei cambia: si innamora di lei, e in contemporanea cominciano ad esserci degli eventi sopranaturali inspiegabili e grotteschi… o si tratta di un piano ideato da qualcuno?

