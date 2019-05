manga – GANTZ – di Hiroya Oku

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Gantz – (ガンツ)

Titolo internazionale: Gantz

Autore: Hiroya Oku

Genere: seinen – azione, drammatico, fantascienza, horror, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 37 (concluso)

Titolo in Italia: Gantz

Anno di pubblicazione in Italia: 2002 (prima edizione) 2016 (nuova edizione)

ristampato più volte

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 37 (concluso)

TRAMA

Kei Kurono, uno studente piuttosto egoista e insensibile, perde la vita in stazione, dopo essere stato costretto ad aiutare un compagno di scuola, Masaru Kato. Invece di finire nell’aldilà, i due si ritrovano misteriosamente in una stanza con altre persone, con una strana sfera nera posta proprio in mezzo a loro.

La macchina di chiama “Gantz”, e ha delle missioni pericolose e violente da affidare ad ognuno di loro, e non c’è alcuna possibilità di scelta…

Questo l’inizio di una lunga saga, ambientata in diversi archi di tempo.

GANTZ/OSAKA

“Gantz/Osaka” è una speciale riedizione in tre volumi dell’arco di Osaka, con due capitoli interamente nuovi. Si colloca nella Fase 2 (Katastrophe) della serie manga GANTZ e racconta le missioni delle squadre di Osaka e Tokyo mentre affrontano il Nurarihyon Alien.

Edito in Italia dalla Planet Manga, in 3 volumi.

OPERE RELATIVE

Manga

– Gantz/Minus

– Gantz/Nishi

– Gantz Exa

– Gantz: G

– Gantz Osaka

Anime

– Gantz – serie tv

– Gantz L’Inizio – serie tv

Live action

– Gantz – telefilm live

– Another Gantz – telefilm live

– Gantz:0 – film live

