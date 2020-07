anime – GANTZ – di Ichiro Itano

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Gantz – (ガンツ)

Titolo internazionale: Gantz

Genere: azione, drammatico, fantascienza, horror, mistero, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 26 (concluso) diviso in due stagioni

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: dal manga “Gantz” di Hiroya Oku

Director: Ichiro Itano

Series Composition: Masashi Sogo

Script: Masashi Sogo

Character design: Naoyuki Onda

Music: Natsuki Togawa, Yasuharu Takanashi

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Gantz

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: canale tv Man-ga (Sky), e in streaming sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video, in un unico Box con tutta la serie

Sigle:

Opening Theme:

“Super Shooter” by Rip Slyme

Ending Theme:

“Last Kiss” by Bonnie Pink

TRAMA

Kei Kurono e Masato Kato sono due liceali che si conoscono, ma non si vedono da qualche anno. Il loro rincontro capita però in circostanze particolari: un ubriaco è caduto sui binari della metro, e i due si ritrovano a tentare di aiutarlo, proprio mentre sta arrivando il treno. Quando il mezzo li travolge, anziché morire, i due vengono trasportati in una stanza con un gruppo di altre persone, con in mezzo una macchina nera a forma di sfera.

Mentre stanno ancora cercando di capire cosa succede, sulla sfera nera -che si chiama “Gantz”- appare un messaggio che dice che i presenti dovranno affrontare e distruggere uno strano alieno.

E questa è solo la loro prima missione. Chi riuscirà a raggiungere un determinato punteggio, potrà riavere la propria vita come prima…

DOPPIATORI

Doppiaggio: Raflesia srl

Direttore del doppiaggio: Aldo Stella

Doppiatore italiano – Personaggio

Renato Novara – Kei Kurono

Luca Ghignone – Masato Kato

Alessandro D’Errico – Yoshioka

Diego Baldoin – Daichi Nozaki

Francesca Bielli – Kei Kishimoto

Giorgio Bonino – Masashi Yamada

Marco Pagani – Giichi Furuta

Paolo De Santis – Inamori

Renata Bertolas – Yoshino Uehara

Stefano Albertini – Hatanaka

Stefano Pozzi – Joichi Nishi

OPERE RELATIVE

Manga

– Gantz – opera capostipite

– Gantz/Minus

– Gantz/Nishi

– Gantz Exa

– Gantz: G

Live action

– Gantz

– Gantz L’Inizio

– Another Gantz

– Gantz:0

