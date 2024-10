anime – KINOKOINU MUSHROOM PUP – di Kagetoshi Asano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Kinokoinu Mushroom Pup – (きのこいぬ)

Titolo internazionale: Kinokoinu Mushroom Pup – Kinoko Inu

Genere: serie tv – slice of life, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: manga di Kimama Aoboshi

Director: Kagetoshi Asano

Series Composition: Jin Tanaka

Director of Photography: Misaki Horiuchi

Character design: Daisuke Endo

Music: Akiyuki Tateyama

Studios: C-Station

Titolo in Italia: Kinokoinu Mushroom Pup

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Kinoko Inu” by HY

Ending Theme:

“Heart b-b-beat!!” by IBERIs&

Trailer



TRAMA

Hotaru, dopo la perdita del suo cagnolino, diventa apatico. Nulla lo meraviglia più, nemmeno il cane nato da uno strano fungo rosa ballerino che ha trovato in giardino.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūto Uemura – Hotaru Yūyami

Daiki Kobayashi – Kinokoinu

Anna Nagase – Komako Amano

Hinano – Anzu

Misaki Kuno – Plum

Sayaka Senbongi – Tsubaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Kinoko Inu

