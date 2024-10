anime – THE STORIES OF GIRLS WHO COULDN’T BE MAGICIANS – di Masato Matsune

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi – (魔法使いになれなかった女の子の話)

Titolo internazionale: The Stories of Girls Who Couldn’t Be Magicians

Genere: serie tv – fantasy, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: Sabato alle 01:53 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Masato Matsune

Chief Director: Takashi Watanabe

Series Composition: Hiroko Kanasugi

Character design: Mai Matsuura

Director of Photography: Yurina Yagi

Music: Yoko Shimomura

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: The Stories of Girls Who Couldn’t Be Magicians

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Collage” by PUFFY and TOOBOE

Ending Theme:

“Shunkan Saidai Fuusoku” by halca

Trailer



TRAMA

Dopo l’incontro con una maga Mirai desidera entrare nella scuola di Magia. Purtroppo gli anni passati sui libri non sono bastati per entrare a far parte del corso Magico, ma solo per il corso regolare.

La fortuna non l’ha ancora abbandonata, per la prima volta la coordinatrice della classe regolare è una maga, e promette che riuscirà a far diventare tutti i suoi studenti dei maghi. Per Mirai c’è ancora speranza.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hana Hishikawa – Kurumi Mirai

Misuzu Yamada – Yuzu Edel

Ayumi Mano – Maki Kumil

Chiaki Kobayashi – Kyo Kurumaru

Daria Midou – Fuuta The Owl

