anime – DIGIMON ADVENTURE (2000) – di Masato Mitsuka

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Adventure: – (デジモンアドベンチャー:)

Titolo internazionale: Digimon Adventure (2020) – Digimon Adventure Reboot

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 67 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2020

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 09:00 (JST)

Tratto: storia originale

Informazioni utili: reboot della prima serie.

Director: Masato Mitsuka

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Script: Atsuhiro Tomioka (18 episodes) Hiroshi Yamaguchi (11 episodes) Kenichi Yamashita (eps 4, 13, 20) Kenji Konuta (8 episodes) Masashi Sogo (17 episodes) Natsumi Morichi (eps 44, 52, 59) Toshiaki Satō (8 episodes)

Character design: Akihiro Asanuma, Katsuyoshi Nakatsuru

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Digimon Adventure (2020)

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, solo giapponese sottotitolato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Mikakunin Hikousen” by Takayoshi Tanimoto

Ending

1:”Kuyashi-sa wa Tane” by Chiai Fujikawa (eps 1-13)

2: “Q?” by Reol (eps 14-26)

3: “Mind game” by Maica_n (eps 27-38)

4: “Overseas Highway” by Wolpis Carter (eps 39-54)

5: “Dreamers” by ATEEZ (eps 55-67)

TRAMA

Tokyo è sotto attacco informatico, il problema senza arrivare da internet, nelle sue profondità dove vivono creature digitali chiamate Digimon. Dei giovani ragazzi per qualche motivo si ritrovano in questo mondo digitale accompagnati da una di queste creature ciascuno.

Storia diversa, stessi digiprescelti, o quasi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Yūko Sanpei – Taichi Yagami

Daisuke Namikawa – Yamato Ishida

Atori Shigematsu – Piyomon

Chika Sakamoto – Agumon

Junko Takeuchi – Gomamon

Kinoko Yamada – Palmon

Marika Kōno – Mimi Tachikawa

Mayumi Yamaguchi – Gabumon

Megumi Han – Takeru Takaishi

Mie Sonozaki – Tailmon

Misaki Watada – Hikari Yagami

Miwa Matsumoto – Patamon

Ryoko Shiraishi – Sora Takenouchi

Takahiro Sakurai – Tentomon

Takeshi Kusao – Jou Kido

