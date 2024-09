anime – DIGIMON ADVENTURE 02: DIGIMON HURRICANE JOURIKU!! – di Shigeyasu Yamauchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!! – Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!! Kouhen Chouzetsu Shinka!! Ougon no Digimental – (映画 デジモンアドベンチャー02)

Titolo internazionale: Digimon Movie 02: Digimon Hurricane Touchdown! Supreme Evolution! The Golden Digimentals – Digimon: The Golden Digimentals

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Durata: 65 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: storia inedita

3° film animato del franchise Digimon, e relativo alla seconda serie televisiva “Digimon Adventure 02”.

Director: Shigeyasu Yamauchi

Series Composition, Script: Reiko Yoshida

Character design: Katsuyoshi Nakatsuru, Masahiro Aizawa

Music: Takanori Arisawa

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

L’opera è finita in “Digimon il film” movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi dei Digimon.

Sigle

Opening Theme:

“Target – Akai Shōgeki” by Kouji Wada

Ending Theme:

“Stand By Me – Hito Natsu no Bōken” by AiM

TRAMA

In qualche modo, il virus che aveva creato Diaboromon ha infettato uno dei Digimon di Willis (il giovane creatore di Diaboromon stesso). Toccherà alla seconda generazione di digiprescelti intervenire.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Reiko Kiuchi – Daisuke Motomiya

Ai Maeda – Mimi Tachikawa

Aoi Tada – Terriermon

Chika Sakamoto – Agumon

Junko Noda – V-Mon

Kae Araki – Hikari Yagami

Kōichi Tōchika – Hawkmon

Mamiko Noto – Chocomon

Masami Kikuchi – Jo Kido

Megumi Urawa – Armadimon

Miwa Matsumoto – Patamon

Nami Miyahara – Wallace

Rio Natsuki – Miyako Inoue

Rumi Shishido – Lopmon

Taisuke Yamamoto – Takeru Takaishi

Toshiko Fujita – Taichi Yagami

Umi Tenjin – Koshiro Izumi

Youto Kazama – Yamato Ishida

Yuka Tokumitsu – Tailmon

Yūko Mizutani – Sora Takenouchi

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

1- Digimon Adventure Movie

2- Digimon Adventure: Bokura no War Game!

3- Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!!

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

4- Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu

5- Digimon Tamers: Bokensha-tachi no Tatakai

6- Digimon Tamers: Boso Digimon Tokkyu

7- Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!!

8- Digital Monster X-Evolution

9- Digimon Savers The Movie

10- Digimon Savers 3D – Digital World kiki ippatsu!

11- Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

12- Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

13- Digimon Adventure 02: The Beginning

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

LINK relativi all’opera

Materiale su “Digimon” presente sul sito:

Altre opere di Shigeyasu Yamauchi presenti sul sito:

RECENSIONI