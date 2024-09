anime – DIGIMON SAVERS – di Naoyuki Itou

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Savers – (デジモンセイバーズ)

Titolo internazionale: Digimon Savers – Digimon Data Squad

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 48 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: storia originale, ma che fa parte della saga dei Digimon

Informazioni utili: quinta serie Digimon, una continuity diversa da Digimon Adventure. La prima a non essere mai stata doppiata in italiano.

Director: Naoyuki Itou

Series Composition: Ryota Yamaguchi – su storia originale di Akiyoshi Hongo

Script: Akatsuki Yamatoya (10 episodes) Akihiko Inari (11 episodes) Kenichi Yamada (5 episodes) Michiko Yokote (6 episodes) Ryota Yamaguchi (15 episodes)

Character design: Sayo Aoi

Music: Keiichi Oku

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Digimon Savers

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll, ma solo audio giapponese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

1″Gou-ing! Going! My Soul!!” by Dynamite SHU (eps 129)

2″Hirari” by Wada Kouji (eps 30-48)

Ending Theme:

1″One Star” by Ito Yousuke (eps 01-24)

2″Ryuusei” by MiyuMiyu (eps 25-47)

3″Gou’ing! Going! My Soul!!” by Dynamite SHU (ep 48)

TRAMA

La Digital Accident Tactics Squad (DATS) è un’organizzazione governativa creata per mantenere la pace tra il mondo reale e il mondo digitale. La sua missione segreta è quella di difendere il mondo umano dall’invasione di Digimon selvaggi, trasportando qualsiasi Digimon nel mondo digitale.

Agumon, appena scappato dalla DATS, incontra un ragazzo di nome Masaru…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Hirofumi Nojima – Tohma H. Norstein

Kazuya Nakai – Gaomon

Sōichiro Hoshi – Masaru Daimon

Taiki Matsuno – Agumon

Yui Aragaki – Yoshino Fujieda

Yukana – Lalamon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

6 – Digimon Fusion Battles (Digimon Xros Wars)

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

