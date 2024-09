anime – DIGIMON GHOST GAME – di Masato Mitsuka, Masatoshi Chioka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Ghost Game – ( デジモンゴーストゲーム)

Titolo internazionale: Digimon Ghost Game

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 67 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2021

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 09:00 (JST)

Tratto: storia originale

Informazioni utili: ottava serie del franchise, con nuovi personaggi.

Director: Masato Mitsuka, Masatoshi Chioka

Series Composition: Masashi Sogo

Character design: Akihiro Asanuma, Mariko Ito

Music: Kō Ōtani

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Digimon Ghost Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll, ma solo audio giapponese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“FACTION” by Wienners

Ending Theme:

1:”Pedal” by Aiiro Apollo

2: “Because I’m Still in Love to This Day” (だって今日まで恋煩い) by BMK

3: “Hikariau Monotachi” (ひかりあうものたち) by Bye-Bye Hand

4: “Monster Disco” by Shikao Suga × Hyadain

5: “STRAWBERRY” by kobore

6: “Take Me Maybe” by Penthouse

TRAMA

Hiro Amanokawa trova un Digivice, un dispositivo creato da suo padre.

Esistono i cosiddetti fantasmi olografici, che rubano il tempo delle persone. Con l’aiuto di Gammamon, Hiro entrerà nel mondo dei Digimon per…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Akira Ishida – Kiyoshirō Higashimitarai

Kazuya Nakai – Angoramon

Miyuki Sawashiro – Gammamon

Mutsumi Tamura – Hiro Amanokawa

Yū Kobayashi – Ruri Tsukiyono

Yu Shimamura – Jellymon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

