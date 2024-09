anime – DIGIMON FRONTIER – di Yukio Kaizawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Frontier – (デジモンフロンティア)

Titolo internazionale: Digimon Frontier – Digimon Season Four

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 50 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2002 – 2003

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: storia originale, ma che fa parte della saga dei Digimon

Informazioni utili: quarta serie Digimon, ma con una continuity diversa da Digimon Adventure.

Director: Yukio Kaizawa

Series Composition: Sukehiro Tomita – su storia creata da Akiyoshi Hongo

Script:Akatsuki Yamatoya (9 episodes) Hiro Masaki (10 episodes) Reiko Yoshida (7 episodes) Sukehiro Tomita (15 episodes) Yoshimi Narita (8 episodes)

Character design: Akiyoshi Hongo, Katsuyoshi Nakatsuru

Music: Takanori Arisawa

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Digimon Frontier

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Trasmissione tv: Rai Due

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll, ma solo audio giapponese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: mai uscito in dvd

Sigle

Opening:

1 “A World For Us All” by Chris Horvath [English Version] 2 “FIRE!!” by Kouji Wada

Ending:

1 “Innocent ~Mujaki na Mama de~” by Kouji Wada (eps 1-26)

2 “An Endless Tale” by Kouji Wada & AiM (eps 27-50)

Sigla italiana:

“Digimon Frontier” dei Manga Boys

TRAMA

Il treno porta a una nuova avventura per Digiworld e una nuova generazione di digiprescelti… ma senza compagni Digiworld. Combatteranno direttamente loro con la digievoluzione Spirit.

A differenza delle serie precedenti, infatti, i personaggi principali possono fondersi con spiriti antichi noti come “Legendary Warriors”, per diventare loro stessi Digimon!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Daniela Calò – Zoe

Leonardo Graziano – J.P.

Maura Cenciarelli – Koji

Paola Majano – Takuya

Alessio Cigliano – Bokomon

Franco Mannella – Duskmon

Gerolamo Alchieri – Mercurymon

Laura Romano – Salamon

Paola Valentini a- Lopmon

Paolo Marchese – Grumblemon

Patrizio Cigliano – Patamon

Pierluigi Astore – Arbormon

Roberto Draghetti – Lowemon

Tatiana Dessi – Lanamon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

5 – Digimon Savers (Digimon Data Squad)

6 – Digimon Fusion Battles (Digimon Xros Wars)

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

