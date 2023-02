anime – DIGIMON ADVENTURE TRI. – di Keitaro Motonaga

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Adventure tri.

Serie di 6 film. Ecco i titoli singoli (tra parentesi quelli internazionali in lingua inglese)

1- Digimon Adventure tri. 1: Saikai – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第1章「再会」 – (Digimon Adventure tri. Reunion)

2- Digimon Adventure tri. 2: Ketsui – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第2章「決意」 – (Digimon Adventure tri. Determination)

3- Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第3章「告白」- (Digimon Adventure tri. Confession)

4- Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第4章「喪失」- (Digimon Adventure tri. Loss)

5- Digimon Adventure tri. 5: Kyousei – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第5章「共生」- (Digimon Adventure tri. Coexistence)

6- Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai – デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第6章「ぼくらの未来」- (Digimon Adventure tri. Future)

Genere: serie di film – avventura, azione, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Anno di uscita in Giappone: primo film 2015, ultimo film 2018

Durata: ogni movie dura 1 ora e 30 minuti

Tratto: storia originale (ma che fa parte del franchise Digimon)

Director: Keitaro Motonaga

Series Composition: Yuuko Kakihara

Script: Mitsutaka Hirota, Takaaki Suzuki, Yuniko Ayana, Yuuko Kakihara

Character design: Atsuya Uki

Music: Go Sakabe

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle

Opening Theme:

“Butterfly – tri.Version” by Kouji Wada

Ending Theme:

“I wish.” by Ai Maeda (ep 1)

“Seven ~tri.Version~” by Kouji Wada (ep 2)

“Boku ni totte” by KNIFE OF DAY (ep 3)

“keep on ~tri.version~” by AiM (ep 4)

“Ai Kotoba” by Ayumi Miyazaki & AiM (ep 5)

“Butter-Fly ~tri.Version~” by The DigiDestined, Digimon singers, Ayumi Miyazaki, AiM with Koji Wada (ep 6)

TRAMA

I film sono ambientati dopo il finale delle prime due serie tv (“Digimon Adventure” e “Digimon Adventure 02”), con i protagonisti che ora hanno chi 17 e chi 14 anni.

Taichi Yagami (Tai nella versione italiana) è al secondo anno di liceo, e ha perso un po’ di vista gli altri digiprescelti, dato che sono tutti alle prese con gli impegni della vita quotidiana. Ma un giorno nella loro città si verifica un grosso blackout, causato dal digimon Kuwagamon infettato da un misterioso virus. Come è stato possibile? Si è aperto ancora una volta il portale verso Digiworld?

Taichi inizierà a investigare ritrovando tutti i compagni, e avranno l’aiuto anche di una nuova digiprescelta.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il progetto è nato per festeggiare i 15 anni della saga.

– Originariamente il progetto doveva essere di una serie tv (divisa in due stagioni), ma la Toei ha poi deciso di convertire il tutto in film.

DOPPIATORI

Natsuki Hanae – Taichi Yagami

Junya Enoki – Takeru Takaishi

Atori Shigematsu – Piyomon

Chika Sakamoto – Agumon

Hitomi Yoshida – Mimi Tachikawa

Junko Takeuchi – Gomamon

Junya Ikeda – Jō Kido

Kinoko Yamada – Palmon

M.A.O – Hikari Yagami

Mayumi Yamaguchi – Gabumon

Miwa Matsumoto – Patamon

Mutsumi Tamura – Kōshirō Izumi

Suzuko Mimori – Sora Takenouchi

Takahiro Sakurai – Tentomon

Yoshim-a Hosoya – Yamato Ishida

Yuka Tokumitsu – Tailmon

Daisuke Namikawa – Daigo Nishijima

Miho Arakawa – Meiko Mochizuki

Yuko Kaida – Maki Himekawa

Atori Shigematsu -Birdramon

Chika Sakamoto – Greymon

Hiroaki Hirata – Narratore

Kinoko Yamada – Togemon

Mayumi Yamaguchi – Garurumon

Miwa Matsumoto – Angemon

Takahiro Sakurai – Kabuterimon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Data Squad

6 – Digimon Fusion (Digimon Xros Wars)

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con immagine tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

