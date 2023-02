anime – LUPIN III VS OCCHI DI GATTO – di Hiroyuki Seshita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei vs Cat’s Eye – ( ルパン三世VSキャッツ・アイ )

Titolo internazionale: Lupin III vs Cat’s Eye

Genere: ONA – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2023

Tratto: dalla serie di “Lupin III” di Monkey Punch, e “Cat’S Eye” di Tsukasa Hojo.

Director: Hiroyuki Seshita

Series Composition: Haruhisa Nakata e Junko Yamanaka

Music: Yūji Ōno e Katsuo Ōno

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III vs Occhi di Gatto

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: inedito

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Prime Video (mai uscito in dvd)

Sigle:

Sigla d’apertura

“THEME FROM LUPIN vs CAT’S EYE” by fox capture plan

Sigle di Chiusura

“Theme From Lupin III 2019 ~ Playback ’80” by You & Explosion Band

“Cat’s Eye 2023” by Anri

Trailer giapponese



TRAMA

Lupin e la sua banda sono alla ricerca del trittico di quadri “Ragazza e i fiori” del pittore scomparso Michael Heinz, e che riuniti sono la chiave per un misterioso tesoro. Lupin però non è il solo alla ricerca di quei dipinti, presi di mira anche dal misterioso trio di ladre conosciute come Occhi di Gatto, ma anche dalla temibile associazione neonazista Faden che ha intenzione di ottenere i quadri e uccidere chiunque si metta in mezzo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il Film è stato Fatto per celebrare il 50° anniversario del Manga di Lupin III e il 40° del Manga di Occhi di Gatto.

– In questo special Lupin indossa la Giacca Rosa tipica della terza serie “Lupin, l’incorreggibile Lupin” e usato in precedenza solo nel film “Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia”.

– Stando anche ai social e Sito internet del film, la vicenda è ambientata nel 1981, tuttavia non c’è un riferimento nel film che conferma questa cosa, anche se la giacca rosa di Lupin è stata usata nel 1984 (anno di trasmissione in Giappone), anno in cui la serie di Occhi di Gatto era alla sua terza stagione.

– Il Crossover è uscito in tutto il mondo in contemporanea, attraverso la piattaforma di Amazon prime Video.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Chika Sakamoto – Ai Kisugi

Kanichi Kurita – Lupin III

Keiko Toda – Hitomi Kisugi

Rica Fukami – Rui Kisugi

Akio Ohtsuka – Daisuke Jigen

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa

Hiroki Touchi – Dennis Kirchmann

Kōichi Yamadera – Inspector Zenigata

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Mugihito – Sadatsugu Nagaishi

Takayuki Sugo – Heinrich Berger

Yoshito Yasuhara – Toshio Utsumi

Banjou Ginga as Michael Heinz

Doppiatori Italiani

Domitilla D’Amico – Sheila

Elena Perino – Kelly

Emanuela Ionica – Tati

Stefano Onofri – Lupin III

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Alessandro D’Errico – Daisuke Jigen

Davide Perino – Goemon Ishikawa

Emanuele Ruzza – Matthew

Massimo De Ambrosis – Signor Marlow

Rodolfo Bianchi – Inspettore Zenigata

Dario Oppido – Berger

Marco Vivio – Denis

OPERE RELATIVE – LUPIN III

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III – L’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

6- Lupin III: Una storia senza fine

– Lupin III: La donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

– Lupin Zero – prequel/spinoff

OAV

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III: Il ritorno di Pycal

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

– Lupin Shanshei

– Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

– Lupin III vs Detective Conan

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prigioniero del passato

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

OPERE RELATIVE OCCHI DI GATTO

Manga

– Cat’s Eye: Occhi di Gatto – opera capostipite

– Cat’s Ai

Anime

– Occhi di Gatto – serie tv

RECENSIONI